[특징주] 프로텍, 여전한 반도체 공급난에 후공정 생산성 100배 기술 부각

프로텍 주가가 강세다. 반도체 품귀현상이 여전할 것으로 예상되는 가운데 반도체 후공정(패키징) 생산성을 100배 이상 높이는 기술을 개발한 소식이 부각된 것으로 보인다.

19일 오전 10시42분 기준 프로텍 주가는 전날 대비 7.50% 오른 3만1500원을 기록했다. 자동차에서 시작된 반도체 품귀 현상이 스마트폰을 거쳐 TV, 생활가전, PC 등 IT산업 전반으로 번지는 가운데 생산성을 높이는 기술을 보유했다는 소식이 호재로 작용한 것으로 보인다.

최근 한국기계연구원은 전날 송준엽 부원장과 이재학 첨단생산장비연구부 책임연구원팀이 국내기업 프로텍 과 함께 반도체 후공정의 생산성을 100배 이상 높일 수 있는 핵심 장비 기술을 개발했다고 밝힌 바 있다. 반도체칩을 효율적으로 조립하는 제작 기술을 ‘갱본더’라고 부르는데 아직 세계적으로 상용화된 사례가 없다. 하지만 이 연구팀은 갱본더 기술을 이용해 머리카락 굵기보다 얇은 0.02밀리미터(mm) 두께의 휘어지는 반도체칩을 손상 없이 기판에 배열하고 이를 0.002mm 이내의 오차 범위 내에서 쌓을 수 있는 장비를 완성하는 데 성공한 것이다.

한편 업계 전반에 반도체 품귀 현상이 지속되고 있다. 삼성전자, LG전자는 디스플레이 구동칩(DDI), 파워반도체(PMIC) 등을 원활하게 조달하지 못해 TV와 가전제품을 계획 물량보다 10~20% 이상 적게 생산 중인 것으로 알려졌다. 미국 휴렛팩커드(HP)도 반도체 부족으로 교육용 컴퓨터 공급에 차질을 빚고 있다. 중국 생활가전업체 로밤은 오븐 신제품 출시를 4개월 늦추기도 했다.

