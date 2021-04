허성무 시장, 회원1동 주민들과 반월산 산책하며 건의 사항 청취해

주민자치회 간담회 건의 사항 수렴 위해 반월산 현장 방문

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 허성무 창원시장은 17일 마산회원구 주민들과 반월산을 함께 걸으며 주민 건의 사항에 대해 소통했다.

지난 3월 회원1동 주민자치회장은 반월산 일대를 폐광산을 활용해 관광 자원으로 개발할 것을 건의 한 바 있다.

이에 허 시장은 회원1동 주민들과 한 시간가량 함께 걸으며 반월산에 대해 의견을 나눴다.

이날 현장 방문에 동행한 박찬만 회원1동 주민자치회장은 "반월산은 많은 이야기가 담긴 곳으로 시에서도 관광 자원화 등을 위해 지속해서 관심을 두시길 부탁드리며, 기꺼이 걸음 해주신 시장님께 감사드린다"고 전했다.

허 시장은 "현장에서 주민들과 이야기를 나누며, 소통할 수 있는 의미 있는 시간이었다"며 "건의 사항을 잘 검토해 주민이 일상 속에서 삶의 만족도를 높일 수 있는 체감형 시정을 계속 펼쳐나가겠다"고 밝혔다.

한편 반월산은 도심과 바로 연결돼 접근성이 좋아 주민들이 즐겨 찾는 곳이다. 시에서는 마산야구 메카 조성 사업 중 하나로 2023년까지 키즈 야구장과 야구테마 놀이시설 등을 포함하는 '홈런 정원'을 조성하고 있다.

