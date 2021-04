[클릭 e종목]대신증권 "코스맥스 1분기 영업익 44% 증가" 전망…목표가↑

[아시아경제 지연진 기자]대신증권은 코스맥스에 대해 올해와 내년 실정 추정치를 상향 조정하면서 매수 투자의견을 유지하고 목표주가를 17만원으로 상향 조정했다고 19일 밝혔다.

코스맥스는 올해 1분기 연결 기준 매출액이 전년대비 7% 증가한 3505억원, 영업이익은 232억원으로 44% 늘어날 것으로 전망된다. 국내 별도기준 매출액은 지난해 위생용품 실적 기저 부담으로 7% 감소할 것으로 추정되지만, 이를 제거하면 지난해 수준을 기록할 것으로 추정된다.

중국 매출액은 전년대비 42% 늘어나 1분기 실적 서프라이즈를 주도할 것으로 예상된다. 중국내 주요 전자상거래 플랫폼의 침투율 확대로 중저가 신생 브랜드들이 입지를 높여가는 시장 분위기에 이어 신규 고객사의 기여 확대, 기존 고객사들의 주문량 증가가 동반되며 외형과 손익 모두 큰 폭의 개선세를 시현할 것이라는 전망이다.

한유정 대신증권 연구원은 "미국 매출액은 전년대비 7% 감소하며 영업손실을 소폭 확대될 것으로 추정한다"면서 "2분기까지 감소 추세를 이어질 것으로 예상되며 하반기 반등을 기대한다"고 말했다.

