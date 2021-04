전자랜드, 홈 케어 서비스 ‘인기’…에어컨 환골탈태 프로모션

[아시아경제 임춘한 기자] 전자랜드는 오는 25일까지 공식 온라인 쇼핑몰에서 ‘에어컨 환골탈태’ 프로모션을 진행한다고 19일 밝혔다. 프리미엄 홈케어 서비스인 클린킹의 에어컨 서비스를 이용 후 5월 31일까지 포토 리뷰를 작성한 고객 전원에게 신세계 상품권 3만원을 사은품으로 증정한다.

클린킹은 에어컨, 냉장고 등 고객들의 건강과 직결된 대표 가전들의 세척과 살균을 제공하는 프리미엄 홈 케어 서비스다. 규격화된 높은 서비스 품질, 첨단장비, 친환경약품, 고객중심 서비스 관리, 3개월 A/S 등을 통해 프리미엄급 홈케어 서비스를 선보인다.

특히 클린킹의 에어컨 청소 서비스는 고압세척과 고온스팀으로 각종 세균을 제거하고, 향균제를 도포해 세균의 증식을 방지하는 것이 특징이며, 전문가가 완전 분해 후 세척하는 방식으로 보이지 않는 곳까지 제품을 케어할 수 있어 인기가 높다.

전자랜드 관계자는 “코로나 확산 이후 살균에 대한 소비자들의 관심이 높아지면서 클린킹 서비스를 찾는 고객이 많아지고 있다”며 “성수기가 되기 전에 에어컨 청소 서비스로 쾌적한 여름을 대비하고 경품도 받아 가시길 바란다”고 말했다.

