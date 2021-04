청년 사이드프로젝트 활동, 언택트 교육환경 지원…서울연구원, 시민 10팀 '작은연구' 발표

20일 '작은연구 좋은서울' 결과 발표회

공식 유튜브 통해 실시간 중계로 시민 10팀의 연구사업 결과 공개

[아시아경제 임철영 기자] 서울연구원이 20일 서울연구원 중회의실에서 2020년 하반기 '작은연구 좋은서울' 지원사업 결과발표회를 진행한다고 19일 밝혔다.

작은연구 좋은서울은 지난 2012년부터 시민에게 직접 생활 속 문제를 연구할 기회를 제공, 생활 밀착형 정책 발굴을 뒷받침하고 있다. 지난 6개월간 시민 연구자들과 서울연구원의 해당 분야 연구진이 함께 논의하고 수행한 작지만 의미 있는 10개 연구사업의 결과를 공유하고, 문제 해결을 위한 정책을 제안하는 자리다.

이번에 2020년 하반기 기획주제인 ‘언택트 도시, 서울의 변화’와 관련해서는 ‘취약계층에 대한 의료지원 변동 현황 및 실태’, ‘코로나19 언택시대, 청각장애 대학생 당사자가 경험하는 학습의 도전’, ‘언택트 교육환경에 따른 서울시 지역아동센터의 아동학습 지원환경 실태조사’에 대한 연구 결과가 발표된다.

이날 발표회는 코로나19 감염 예방을 위해 참석인원을 최소화하고 다수 시민과 공유할 수 있도록 실시간 중계로 진행된다. 서울연구원 공식 유튜브, 서울연구원 누리집(www.si.re.kr)을 통해 누구나 발표 현장을 함께 할 수 있다.

유기영 원장 직무대행은 "코로나19로 인해 언택트 시대로 빠르게 전환됐고 이에 따른 서울의 변화를 준비하는 데 시민의 시각과 체험을 바탕으로 한 이번 ‘작은연구 좋은서울’ 연구결과가 많은 도움이 될 것이라 생각한다"면서 "시민 연구자분들 이런 노력은 빠른 시대 변화 속에서 더 살기 좋은 서울을 만들어 나가는 중요한 동력"이라고 살명했다.

