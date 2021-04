운전자 없는 테슬라 차량 나무와 충돌‥2명 사망

오토파일럿 기능 사용 중 사고 발생 추정

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 운전석에 운전자가 없는 테슬라 차량이 충돌 사고를 일으켜 두 명의 탑승자가 사망한 사고가 발생했다.

경찰은 테슬라 차량의 반자율주행 관련 기능인 '오토파일럿' 사용 중 사고가 발생한 것으로 추정하고 자세한 사고 원인을 조사 중이다.

18일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미국 텍사스주 휴스턴 인근에서 하루 전 두 명의 남성이 탑승한 테슬라 차량이 나무에 충돌한 후 화재가 발생해 사망했다.

경찰에 따르면 사망자 중 한 명은 조수석에서, 다른 이는 뒷좌석에서 발견됐다.

경찰 측은 "예비 조사 결과이지만 차량의 운전석에 아무도 없다는 것이 확실해 보인다"라고 설명했다.

당국은 충돌 당시 차량의 오토파일럿 기능이 활성화됐었는지를 조사 중이다. 당국은 사고 차량이 고속으로 커브 길을 주행하고 있었다고 파악했다.

테슬라는 운전자들에 오토파일럿 기능 사용 시 핸들에서 손을 떼지 말 것을 조언하고 있지만 많은 이들이 오토파일럿을 완전 자율주행 기능으로 여기고 있다는 우려가 커져 왔다.

미 도로교통안전국(NHTSA)은 테슬라 차량과 관련된 24건 이상의 충돌 사고에 대해 오토파일럿 기능이 관련됐는지 조사 중이다.

