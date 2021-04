"아이엘사이언스, 자동차 전장 핵심 부품 공급 기대"

[아시아경제 박형수 기자] 하나금융투자는 18일 아이엘사이언스 아이엘사이언스 307180 | 코스닥 증권정보 현재가 3,385 전일대비 5 등락률 +0.15% 거래량 188,466 전일가 3,380 2021.04.16 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"아이엘사이언스, 실적 개선에 신사업 성장성까지 기대"아이엘사이언스, 성장 자신감…"송성근 대표 자사주 매입 ‘지분 확대’"아이엘사이언스, 폴리니크 세계 최대 전자제품 박람회 CES 2021 출격 close 에 대해 자동차 산업 부문에서 실리콘 렌즈를 적용할 가능성이 클 것으로 내다봤다.

최재호 하나금융투자 연구원은 "시장조사업체 옴디아에 따르면 차량용 LED 시장 규모는 올해 2조6000억원으로 전년 대비 19.6% 성장할 것"이라고 설명했다.

이어 "LED 조명 채택 비율은 현재 35%에서 2024년 72%까지 높아질 것"이라며 " 아이엘사이언스 아이엘사이언스 307180 | 코스닥 증권정보 현재가 3,385 전일대비 5 등락률 +0.15% 거래량 188,466 전일가 3,380 2021.04.16 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"아이엘사이언스, 실적 개선에 신사업 성장성까지 기대"아이엘사이언스, 성장 자신감…"송성근 대표 자사주 매입 ‘지분 확대’"아이엘사이언스, 폴리니크 세계 최대 전자제품 박람회 CES 2021 출격 close 는 지난해 자동차 전장 부문에 실리콘 렌즈를 공급할 조건으로 현대모비스의 협력사로 등록한 상태"라고 덧붙였다.

아울러 "현재 멀티빔 헤드램프용 실리콘 렌즈 제품을 개발 중인 것으로 추정한다"며 "연말에는 성과가 가시화될 것으로 예상한다"고 했다.

최 연구원은 " 아이엘사이언스 아이엘사이언스 307180 | 코스닥 증권정보 현재가 3,385 전일대비 5 등락률 +0.15% 거래량 188,466 전일가 3,380 2021.04.16 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"아이엘사이언스, 실적 개선에 신사업 성장성까지 기대"아이엘사이언스, 성장 자신감…"송성근 대표 자사주 매입 ‘지분 확대’"아이엘사이언스, 폴리니크 세계 최대 전자제품 박람회 CES 2021 출격 close 는 이미 국내 자동차 브랜드 모델에 실내조명 실리콘 렌즈를 납품 중인 것으로 파악한다"며 "실리콘 렌즈의 적용 범위가 자동차쪽으로 확대되고 있다"고 강조했다.

아이엘사이언스 아이엘사이언스 307180 | 코스닥 증권정보 현재가 3,385 전일대비 5 등락률 +0.15% 거래량 188,466 전일가 3,380 2021.04.16 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"아이엘사이언스, 실적 개선에 신사업 성장성까지 기대"아이엘사이언스, 성장 자신감…"송성근 대표 자사주 매입 ‘지분 확대’"아이엘사이언스, 폴리니크 세계 최대 전자제품 박람회 CES 2021 출격 close 는 2015년 세계 최초로 개발한 고부가가치 LED 실리콘렌즈 제품 판매를 주력 사업으로 하고 있다. 사물인터넷(IoT) 스마트조명, LED 헤어케어 기기 등 스마트 광학 솔루션을 기반으로 포트폴리오를 확대하고 있다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr