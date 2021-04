日신규확진 5일째 4000명대…확산세 꺽이지 않아

도쿄 올림픽 준비에 차질 빚을수도

[아시아경제 김수환 기자] 일본의 코로나19 확산세가 꺾이지 않고 있다. 이에 올 7월로 임박한 도쿄올림픽 개막 준비에 차질이 빚어질 수 있다는 우려가 나온다.

18일 NHK방송 집계에 따르면 이날 일본 전역에서 새롭게 확인된 코로나19 감염자는 4093명(오후 6시30분 기준)으로, 5일 연속으로 4000 명대를 기록했다.

이는 도쿄 등 11개 지역에 긴급사태가 발효 중이던 지난 1월 17일(5760명) 이후 13주 만에 최다치를 기록한 것이다.

주요 지역별로는 수도인 도쿄도가 6일째 500명 선을 넘었다.

변이 바이러스가 확산한 오사카부에선 역대 최다인 1220명의 신규 확진자가 나와 20일 연속으로 도쿄보다 많았다. 도쿄와 마찬가지로 오사카에는 긴급사태에 준하는 '만연방지 등 중점조치'가 적용되고 있다.

두 지역의 확진자 발생 추이는 중점조치가 감염 억제 대책으로서 제 기능을 발휘하지 못함을 시사하는 것이다.

이 때문에 중점조치 적용 지역에서 확진자 증가 추세가 더 이어질 경우 긴급사태 재선포가 불가피할 것으로 보인다.

조 바이든 대통령과의 정상회담을 위해 미국을 방문하고 이날 오후 전용기 편으로 하네다 공항을 통해 귀국한 스가 요시히데 총리는 관사에 도착하자마자 코로나19 관련 상황을 보고받았다.

한편, 이날까지 일본의 코로나19 누적 확진자는 53만5708명, 사망자는 9662명이다.

