김순종씨 별세, 김재영(로만티코디자인스튜디오 대표)·주영·미리씨 부친상, 이영찬(KB손해보험 브랜드전략파트장)씨 빙부상. 17일, 분당제생병원 장례식장 5호실, 발인 19일 오전 8시30분, 장지 괴산호국원, 031-708-4444

