[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 호남대학교 창업보육(BI)센터는 중소벤처기업부에서 시행하고 ㈔한국창업보육협회가 주관하는 ‘2021년 창업보육센터(BI)리모델링 지원사업’에 선정됐다고 18일 밝혔다.

중기부는 BI센터의 보육환경과 기능을 개선해 입주기업 뿐 아니라 센터의 운영 효과를 높이기 위해 ‘리모델링 지원 사업’을 진행하고 있다.

호남대는 1억3000만원을 투입해 BI센터의 노후 시설 개보수 및 공유 상담실 신설 및 입주업체가 사용 중인 보육실에 대해서도 수요자들의 니즈를 반영해 보육서비스 질 향상에 힘쓸 계획이다.

김성수 호남대 BI센터장은 “창업기업에 쾌적하고 안정적인 근무환경을 제공해 우수 기업으로 성장할 수 있도록 지원함과 동시에 초기창업자 지원과 인프라 구축에 최선을 다하겠다”고 말했다.

