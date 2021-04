정부, 中企 화학물질 안전관리 지원…5년간 591억 투자

[세종=아시아경제 권해영 기자] 정부가 화학물질·소재를 사용하는 중소·중견기업의 안전관리 지원을 위해 5년간 총 591억원을 투자한다.

산업통상자원부는 '제조분야 친환경관리 인프라 구축' 사업을 공고하고 사업수행 주관기관과 사업대상 지역 선정을 위한 공모 절차에 착수한다고 18일 밝혔다.

산업부는 화학기반의 석유화학, 바이오, 이차전지 등 지역별 특화산업을 핵심적으로 육성하고 있는 3개 산단을 선정, 지원할 계획이다. 화학물질·소재 유해성 평가를 지원하고 사업장별 안전관리 모니터링, 시설개선, 컨설팅 등을 지원한다. 올해는 이 사업에 국비 44억원을 투입한다.

우선 친환경적 소재 개발, 물질 유해성 확인·저감 등을 위해 지역별 전략산업에 맞춰 3개 '개방형 실험실(오픈 랩)' 센터에 54종의 장비를 구축하고, 5년간 총 500건의 성능·시험평가를 지원한다. 또 안전분야 투자가 어려운 소규모 사업장 등을 대상으로 안전관리 모니터링 시스템 보급, 노후화·고위험 시설의 개선, 컨설팅 등 3종의 사업장 '안전관리 통합지원 프로그램'을 운영한다. 이를 통해 유해성 평가 기간이 30% 단축되고, 비용이 75% 절감될 것으로 산업부는 예상했다.

황수성 산업부 산업정책관은 "국내외 환경규제 대응과 사업장 안전에 대한 정부의 적극적 지원이 필요하다"며 "기업수요에 기반한 새롭고 차별화된 방식의 이번 사업을 통해 제조기업이 연구개발, 생산·수출에 집중할 수 있는 산업환경 조성을 위해 지속 노력하겠다"고 밝혔다.

자세한 내용은 산업부 홈페이지 또는 한국산업기술진흥원 홈페이지에서 확인할 수 있다.

