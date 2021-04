SKT, 대학 개발자 멘토링으로 인공지능 인재 키운다

'AI 펠로우십' 3기 다음달 16일까지 모집

[아시아경제 차민영 기자] 5개월 동안 SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 302,000 전일대비 1,500 등락률 +0.50% 거래량 333,709 전일가 300,500 2021.04.16 15:30 장마감 관련기사 해킹 어려운 '갤럭시 퀀텀2'… 높아진 보안 수요에 응답우버, 티맵모빌리티에 591억 자금실탄…파트너십 후속조치SKT 박정호 "사명 결정 못해…아마존 등 전략적 주주 영입도 가능"(종합) close 전문가의 멘토링을 받으며 인공지능(AI) 실무 과제를 직접 해결해보는 프로그램이 진행된다.

SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 302,000 전일대비 1,500 등락률 +0.50% 거래량 333,709 전일가 300,500 2021.04.16 15:30 장마감 관련기사 해킹 어려운 '갤럭시 퀀텀2'… 높아진 보안 수요에 응답우버, 티맵모빌리티에 591억 자금실탄…파트너십 후속조치SKT 박정호 "사명 결정 못해…아마존 등 전략적 주주 영입도 가능"(종합) close 은 비즈니스 현장 중심의 연구과제를 통해 인공지능 분야 미래 인재들을 육성하는 'SKT AI 펠로우십' 3기 지원자를 모집한다고 18일 밝혔다.

2019년 시작된 SKT AI 펠로우십은 대학(원)생들이 실제 기업에서 근무하는 개발자들의 현실적인 피드백을 통해 AI 전문가로 성장할 수 있도록 돕는 멘토링 프로그램이다.

AI 펠로우십에는 SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 302,000 전일대비 1,500 등락률 +0.50% 거래량 333,709 전일가 300,500 2021.04.16 15:30 장마감 관련기사 해킹 어려운 '갤럭시 퀀텀2'… 높아진 보안 수요에 응답우버, 티맵모빌리티에 591억 자금실탄…파트너십 후속조치SKT 박정호 "사명 결정 못해…아마존 등 전략적 주주 영입도 가능"(종합) close 에서 AI 연구와 서비스 개발을 담당하는 석·박사 전문가들이 멘토로 참여, 대학(원)생 개발자들에게 실제 기업 개발환경에서의 연구 경험을 나누고 프로젝트의 완성도를 높일 수 있는 방향에 대해 조언한다.

대학(원)생 개발자들은 이번 AI 펠로우십 과제를 통해 언어 모델 기반 자연어 처리 기술, 서비스 로봇용 영상분석 인공지능이나 딥러닝 기반의 영상 판별 기술, 5G MEC 환경에 응용할 수 있는 인공지능 기술 등 산업과 직접 관련이 있는 AI 사업 모델을 기획하고 개발할 수 있다.

SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 302,000 전일대비 1,500 등락률 +0.50% 거래량 333,709 전일가 300,500 2021.04.16 15:30 장마감 관련기사 해킹 어려운 '갤럭시 퀀텀2'… 높아진 보안 수요에 응답우버, 티맵모빌리티에 591억 자금실탄…파트너십 후속조치SKT 박정호 "사명 결정 못해…아마존 등 전략적 주주 영입도 가능"(종합) close 은 AI 펠로우십에 참여하는 개발자들이 연구에 집중할 수 있도록 팀당 최대 1000만원의 연구비를 지원한다. 연구비는 개발에 필요한 프로그램과 장비 구매 등 프로젝트 추진 비용으로 활용할 수 있다.

SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 302,000 전일대비 1,500 등락률 +0.50% 거래량 333,709 전일가 300,500 2021.04.16 15:30 장마감 관련기사 해킹 어려운 '갤럭시 퀀텀2'… 높아진 보안 수요에 응답우버, 티맵모빌리티에 591억 자금실탄…파트너십 후속조치SKT 박정호 "사명 결정 못해…아마존 등 전략적 주주 영입도 가능"(종합) close 은 AI 펠로우십 프로그램이 학생들에게 성장의 기회가 되는 동시에 회사도 학생들의 창의적인 아이디어를 통해 서비스 개선의 효과를 얻을 수 있을 것으로 기대하고 있다.

앞서 지난해 SKT AI펠로우십 2기에 참여한 ‘한국어 뉴스 요약 모델 개발’ 팀의 연구는 SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 302,000 전일대비 1,500 등락률 +0.50% 거래량 333,709 전일가 300,500 2021.04.16 15:30 장마감 관련기사 해킹 어려운 '갤럭시 퀀텀2'… 높아진 보안 수요에 응답우버, 티맵모빌리티에 591억 자금실탄…파트너십 후속조치SKT 박정호 "사명 결정 못해…아마존 등 전략적 주주 영입도 가능"(종합) close 의 차세대 AI 한국어 모델 성능 개선을 이끌어낸 바 있다. 당시 멘토로 참여한 전희원 SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 302,000 전일대비 1,500 등락률 +0.50% 거래량 333,709 전일가 300,500 2021.04.16 15:30 장마감 관련기사 해킹 어려운 '갤럭시 퀀텀2'… 높아진 보안 수요에 응답우버, 티맵모빌리티에 591억 자금실탄…파트너십 후속조치SKT 박정호 "사명 결정 못해…아마존 등 전략적 주주 영입도 가능"(종합) close 매니저는 “학생들의 열정적인 연구로 자연어 연구 분야에서 부족한 한국어 연구 데이터를 확보하는데 도움이 됐다”고 말했다.

올해 AI 펠로우십은 SK텔레콤의 AI 기술·서비스를 중심으로 연구 과제를 제시하고 지원자들이 제출한 연구 계획서를 검토해 총 11개팀을 선발한다. 참가신청은 프로그램 홈페이지에서 다음달 16일까지 이뤄지며, AI 기술에 관심 있는 대학(원)생이라면 누구나 지원 가능하다. 지원자들은 3인 이하로 팀을 꾸릴 수 있고 휴학 중에도 참여할 수 있다. 평가는 블라인드 방식이다.

신상규 SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 302,000 전일대비 1,500 등락률 +0.50% 거래량 333,709 전일가 300,500 2021.04.16 15:30 장마감 관련기사 해킹 어려운 '갤럭시 퀀텀2'… 높아진 보안 수요에 응답우버, 티맵모빌리티에 591억 자금실탄…파트너십 후속조치SKT 박정호 "사명 결정 못해…아마존 등 전략적 주주 영입도 가능"(종합) close 기업문화센터장은 "대학생 및 대학원생 개발자들이 학교에서 배운 지식을 실무 현장에 적용해볼 수 있도록 깊이 있는 멘토링을 제공할 계획”이라며 “기업은 학생들로부터 창의적 시각과 열정을 배우고, 청년 개발자들은 기업 실무를 미리 체험해 본인의 역량을 높일 수 있는 윈-윈 효과가 기대된다”고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr