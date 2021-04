세븐일레븐, 카카오페이 배송 이용시…브니패밀리 이모티콘 증정

[아시아경제 임춘한 기자] 세븐일레븐은 18일 자사 캐릭터 브니패밀리를 활용한 이모티콘을 선보이고 카카오페이 배송 편의점 택배 이용 고객을 대상으로 무료로 나눠주는 이벤트를 진행한다고 밝혔다.

카카오페이 배송 서비스는 카카오톡에서 편의점 택배 예약부터 결제까지 한 번에 할 수 있는 서비스다. 카카오톡 내 카카오페이 배송 메뉴에서 택배 정보 입력 및 결제 후 접수 바코드와 발송할 택배를 가지고 가까운 점포를 방문해 접수하면 된다.

브니패밀리는 세븐일레븐 인공지능 결제로봇 캐릭터 브니를 비롯해 삼각김밥 모양을 닮은 바바라, 택배 서비스를 상징하는 택배왕 김펭구 등으로 구성돼 있다. 이번에 신규 제작한 브니패밀리 이모티콘은 배고픈 거 참치마요, 힘내요구르트 등 캐릭터에 편의점 상품명을 접목시켜 일상생활을 재미있게 표현한 것이 특징이다.

이모티콘 증정 이벤트는 선착순 3만명을 대상으로 내달 말까지 진행된다. 향후 브니패밀리 캐릭터를 상품패키지, 광고물, 이모티콘, 굿즈 등 다양한 방면에 적극 활용할 계획이다.

