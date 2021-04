SSG닷컴, 어린이날 선물대전… 최대 75% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] SSG닷컴은 오는 19일부터 26일까지 완구 및 유아동 용품을 최대 75% 할인하는 어린이날 선물대전을 실시한다고 18일 밝혔다.

이번 행사 기간 매일 오전 9시부터 선착순 3만 명에게 7% 할인 가능한 쿠폰을 발급한다. 3만 이상 구매 시 최대 1만원까지 저렴하게 구매할 수 있으며 행사 상품에 한해 적용 가능하다.

일정 금액 이상 구매 시 적립금으로 돌려주는 리워드 혜택도 준비했다. 5만원 이상 10만원 미만 구매 시 3000원을, 10만원 이상 구매 시 5000원을 SSG머니로 적립받을 수 있다.

영화티켓 추첨 이벤트도 진행한다. 유아동 카테고리에 한정, 관련 상품을 1개 이상 구매한 고객이라면 누구나 응모가 가능하며 당첨자 200명에게 ‘극장판 콩순이: 장난감나라 대모험’ 예매권을 인당 2매씩 증정한다.

완구에서는 블록, 역할놀이, 캐릭터, 학습교구 등 다양한 상품을 최대 50% 할인한 가격에 판매한다. 유아동 패션/잡화에서는 빈폴키즈, 블루독베이비, 닥스키즈 등 인기 브랜드를 최대 30% 할인한 가격에 선보인다. 이밖에 쓱라이브(SSG.LIVE)를 통한 레고, 쁘띠엘린 라이브방송도 진행한다.

SSG닷컴 관계자는 “어린이날을 미리 준비하는 고객 수요를 감안해 이번 행사를 준비했다“며 “지난 3월 오픈한 유아동 전문관을 중심으로 자녀와 부모 모두가 만족할 수 있는 쇼핑 콘텐츠를 지속적으로 선보일 계획”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr