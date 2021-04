강남구, 디지털 마케팅&디지털 서비스 기획·UX/UI 전문가 양성

30일까지 460만원 상당 디지털 마케팅·서비스 기획 ‘혁신인재육성 아카데미 참가자 50명 모집

[아시아경제 박종일 기자] 강남구(구청장 정순균)가 오는 30일까지 디지털 분야 취업을 희망하는 서울 거주 만 18~39세 청년들을 대상으로 ‘혁신인재육성 아카데미’ 참가자 50명을 모집한다.

6월14일부터 10월8일까지 진행되는 이번 아카데미는 디지털 관련 특강과 개인별 진로 로드맵 작성, 직무 컨설팅 등으로 구성된 프로그램이다.

교육프로그램은 ‘디지털 마케팅’과 ‘디지털 서비스 기획·UX/UI’ 전문가 양성 등으로 과정 당 25명씩 배정된다.

참가자들은 전담 커리어매니저로부터 맞춤형 취업컨설팅을 받게 되며, 현장경험과 자소서 특강, 기업 실무진과 모의면접 기회도 주어진다.

올해 처음 실시되는 이번 프로그램 교육비용은 1인 당 약 460만원이며 전액 구가 부담한다. 단, 참가자는 학습 동기부여를 위한 예치금 15만원을 내야 하며, 80% 이상 이수했거나 조기 취업한 경우 돌려준다.

참가 신청은 패스트캠퍼스 홈페이지에서 하면 된다.

자세한 사항은 강남구청 일자리정책과 또는 패스트캠퍼스에 문의할 수 있다.

최종 합격자는 5월 초 1차 서류전형과 2차 기초 소양 테스트, 3차 최종면접 후 5월31일 발표된다.

