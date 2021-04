[아시아경제 박종일 기자] 유동균 마포구청장은 16일 마포구 예방접종센터에서 유관 기관장(제3537부대 1대대장, 마포경찰서장, 마포소방서장)과 함께 예방접종센터 시설을 순회, 운영 현황 보고 및 현안 사항을 토의했다.

유동균 마포구청장과 각 기관장은 우발상황 발생 시 신속대응팀을 투입, 상호 협조된 작전을 실시할 수 있도록 '지역접종센터 경계협정서'를 맺었다.

유 구청장은 "코로나19라는 전대미문의 국가 위기를 극복하기 위해서 유관 기관 간 긴밀한 협조가 필요, 예방접종에 안전을 강화할 수 있도록 필요한 자원을 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

