[포토]오승록 노원구청장, 노원구 아동청소년 의회· 참여위원회 위촉식 참석

[아시아경제 박종일 기자] 오승록 노원구청장은 17일 오전 10시30분 노원구청 소강당에서 열린 2021 노원구 아동청소년 의회·참여위원회 위촉식에 참석했다.

이날 행사는 개회, 위촉장 수여, 인사말씀, 기념촬영 및 주요 활동내용 설명 순으로 진행됐다.

먼저 아동의원은 구에 거주하거나 재학 중인 만 18세 미만 아동청소년 56명을 위촉했다. 이들은 민주시민 역량 제고를 위한 의사진행과정 참여, 조례안 상정 등 활동을 통해 노원구 아동청소년 정책의 실효성 제고와 권익증진에 기여 할 예정이다

아동청소년 참여위원회는 만 24세 미만 아동청소년위원 19명이 위촉됐다. 이들은 아동청소년 관련 의견 수렴과 정책 제안, 홍보 캠페인 추진 등 역할을 수행하게 된다.

오승록 노원구청장은 “아동청소년 의회·참여위원회 활동은 어린이와 청소년들이 직접 자신과 관련한 정책을 제언하고 알릴 수 있는 좋은 기회”라면서 “앞으로도 아동의 목소리에 귀 기울이는 아동친화도시 노원을 조성하는데 최선을 다하겠다”고 말했다.

