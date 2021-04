"내 방에서 BTS 콘서트를"…17일 옛 팬미팅·공연실황 공개

[아시아경제 이동우 기자] 그룹 방탄소년단(BTS)이 과거 개최한 팬미팅과 콘서트 실황을 유튜브에서 무료로 공개하는 '방에서 즐기는 방탄소년단 콘서트 21'(이하 '방방콘 21')이 17일 공개된다.

소속사 빅히트뮤직은 이날 오후 3시부터 유튜브 공식 채널 '방탄TV'를 통해 공연 실황 3개를 연속으로 선보이는 '방방콘 21'을 공개한다고 밝혔다.

지난해 열린 '방방콘'과는 다른 공연 라인업으로 구성됐다.

'방방콘 21'은 2015년 서울에서 열린 방탄소년단의 두 번째 단독 콘서트 '2015 BTS 라이브 트릴로지: 에피소드 I. BTS 비긴즈' 콘서트로 시작한다. '방탄소년단의 시작(BTS BEGINS)'을 주제로 해 그룹의 탄생과 성장기를 담은 공연이다.

이후 2019년 6월 부산에서 개최된 다섯 번째 글로벌 팬미팅 '매직샵 1호점'이 이어진다. '위로가 필요할 때 듣는 방탄소년단의 음악, 힐링매직샵'이라는 콘셉트로 펼쳐진 공연 실황을 통해 멤버들의 데뷔 초 모습을 재현한 특별 무대와 다양한 히트곡 퍼포먼스 등을 만날 수 있다.

