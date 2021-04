봄맞이 패밀리카 구매 팁 "넓은 트렁크·뒷좌석 편의사항 잘 봐야"

[아시아경제 이창환 기자] 최근 야외활동에 적합한 따뜻한 봄 날씨를 맞아 나들이 움직임이 활발하다. 특히 해외여행이 어려운 상황 속에서 국내 각지에서 가족 단위 캠핑과 차박을 즐기는 인구가 늘고 있다. 국내 최대 직영중고차 기업 K Car(케이카)는 온 가족이 함께 나들이 하기 좋은 패밀리카를 고르는 팁을 17일 공개했다.

패밀리카는 가족 모두가 편하게 탑승하고 많은 짐을 실어야 하는 만큼 편안한 좌석과 트렁크 적재 공간이 넓은 차량을 선호한다. 때문에 공간활용성이 뛰어난 SUV(스포츠유틸리티차량) 혹은 미니밴 차량이 적합하며, 실제로도 많은 선택을 받고 있다. 여기에 다양한 안전 장치와 탑승자를 위한 편의사양까지 갖춰진다면 금상첨화다.

무엇보다 우리 가족이 타는 뒷좌석의 편의사양이 중요하다. 먼저 쾌적한 실내 환경을 위해 뒷좌석에도 개별적으로 에어컨이나 히터를 조절할 수 있는 시스템이 있는지 살펴봐야 한다.

뒷좌석 열선·통풍 기능이나 리클라이닝, 팔걸이, 다리받침 등이 있으면 더 좋다. 특히 어린 자녀가 있어 카시트를 설치해야 하는 경우는 뒷좌석에 카시트를 강하게 고정할 수 있는 아이소픽스(ISOFIX)가 반영되어 있는지 확인해야 한다.

차박 캠핑하기 좋은 차도 따로 있다. ‘차박’을 희망한다면 뒷좌석이 180도 폴딩이 가능해야 바닥이 평평해져 불편함이 없다. 대표적으로 기아 올 뉴 쏘렌토, 르노삼성 QM6, 혼다 뉴 오딧세이 등은 뒷자석을 완전히 접을 수 있어 매트를 깔고 차박을 즐기기 좋다.

쌍용 코란도 투리스모 아웃도어 에디션, 기아 올 뉴 카니발 아웃도어 모델에는 차체 밀착형 루프박스가 적용돼 캠핑, 낚시 등 레저용품을 싣을 때 편리하다.

또 카니발 모델 중 2017년 출시된 7인승 리무진 매직스페이스는 2열 의자를 앞으로 일으켜 세울 수 있는 ‘스탠드업’ 기능을 갖추고 있다. 2열을 앞으로 당겨 여유공간을 크게 넓혀줘 차박에 용이하다.

케이카 포천직영점 김성우 차량평가사는 “야외활동이 활발한 계절 봄을 맞아 캠핑, 차박 등을 목적으로 패밀리카 구매를 희망하는 고객들이 늘고 있다”며 “요즘 같은 중고차 성수기에 기아 카니발, 르노삼성 QM6 같은 인기 모델은 편의사양이 좋으면 빠르게 판매되기 때문에 내가 사고 싶은 차가 멀리 있다면 내차 사기 홈서비스를 통해 쉽고 간편하게 구매하는 것을 추천한다”고 말했다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr