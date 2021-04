◇ 포항시

▲행정 5급 승진 (7명) △일자리경제실 관광산업과 정진철 △복지국 노인장애인복지과 최건훈 △환경국 그린웨이추진과 안나경 △도시해양국 도시계획과 김석견 △행정안전국 자치행정과 이문형 △행정안전국 예산법무과 서양진 △건설교통사업본부 건설과 김신

▲공업(화공) 5급 승진 (1명) △일자리경제실 일자리경제노동과 허성욱

▲농업 5급 승진 (1명) △농업기술센터 농업정책과 김재식

▲시설 5급 승진 (3명) △감사담당관 권용구 △농업기술센터 농업정책과 김영환 △푸른도시사업단 공원과 성용우

▲시설(지적) 5급 승진 (2명) △일자리경제실 재정관리과 이석문 △도시해양국 도시계획과 이도희 <이상 14명>

