롯데百×폴로 랄프 로렌, 팝업 스토어 연다

4월21일~5월6일 폴로 랄프 로렌과 협업한 '폴로 캔디 컬러 샵' 팝업스토어

시그니처 아이템 '메시 폴로 셔츠' 캔디 컬러 전 라인·업사이클링 상품 '어스 폴로' 등

팝업 매장에서 30만·60만·100만원 이상 구매 시 10% 롯데상품권 증정



[아시아경제 김유리 기자] 롯데백화점은 미국 캐주얼 브랜드 '폴로 랄프 로렌'과 손잡고 오는 21일부터 다음달 6일까지 롯데백화점 본점 지하 1층에서 '폴로 캔디 컬러 샵' 팝업 행사를 연다고 18일 밝혔다.

최근 패션 시장에 뉴트로 감성이 트렌드로 자리잡으며 1990년대 큰 인기를 끌었던 폴로 랄프 로렌, 타미힐피거 등 정통 미국 캐주얼 브랜드들이 각광 받고 있다. 특히 폴로 랄프 로렌은 클래식하면서 유행에 뒤쳐지지 않는 아이템을 활용한 '폴로룩' 스타일링이 유명 SNS 인플루언서나 유튜버 등을 통해 공유되면서 인기를 끌고 있다.

폴로 랄프 로렌 코리아에 따르면 올해 멤버십 가입 고객 중 20~30대 고객은 58%로 지난해 44%에 비해 10%포인트 이상 증가했다. 올해 4월1일부터 15일까지 롯데백화점 내 폴로 남성 매출은 2019년 대비 40%, 폴로 여성 매출은 73% 신장했다.

롯데백화점은 폴로 랄프 로렌의 오랜 시그니처 아이템 '메시 폴로 셔츠'의 캔디 컬러 전 라인을 한 자리에서 만날 수 있는 '폴로 캔디 컬러 샵' 팝업 행사를 준비했다. 이번 행사에서는 32가지 컬러의 메시 남성·여성·키즈·액세서리 등을 만날 수 있다.

폴로 랄프 로렌의 업사이클링 상품 라인 '어스 폴로(Earth Polo)'도 총 17가지 스타일의 남성·여성 상품을 선보인다. '어스 폴로'는 재활용 플라스틱 병에서 추출한 원단으로 물 없이 염색 공정을 거쳐 만든 친환경 셔츠다. 20‘19년 첫 출시 이후 착한 소비를 실천하는 고객들에게 꾸준히 사랑 받고 있는 상품이다.

이와 함께 팝업 스토어 행사 기간동안 해당 매장에서 30만·60만·100만원 이상 구매 시 10% 롯데상품권을 증정한다.

고재욱 롯데백화점 상품본부 치프바이어(선임상품기획자)는 "이번 팝업에서는 여름 시즌 시그니처 아이템인 캔디 메시 전 라인 뿐만 아니라 업사이클링 아이템까지 한 자리에서 만나볼 수 있다"며 "새로운 볼거리와 스토리를 좋아하는 MZ세대들에게 좋은 반응을 얻을 것으로 기대한다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr