美인디애나 총격사고에 최소 8명 사망…용의자는 자살 추정(상보)

4명은 부상으로 병원 후송…1명은 중태

[아시아경제 이민우 기자] 미국 인디애나주 인디애나폴리스의 한 물류센터에서 벌어진 총격 사건에 최소 8명이 숨졌다. 용의자는 스스로 목숨을 끊은 것으로 보인다.

15일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT), AP통신 등 주요 외신들은 현지 경찰을 인용해 이 같이 전했다. 외신에 따르면 이날 오후 미 인디애나폴리스 소재 페덱스(FedEx) 물류센터에서 총격 사건이 발생했다. 지네이 쿡 인디애나폴리스 경찰 대변인은 "최소 8명이 숨졌으며 이외에도 다수의 부상자가 발생해 병원으로 후송됐다"고 밝혔다.

AP통신은 최소 4명이 후송됐고 이중 1명은 중태라고 전했다. 또 다른 부상자 2명은 현장에서 치료를 받았다. 경찰은 총격사건 신고를 받고 이날 오후 11시께 현장에 도착했다. 당시 총격이 벌어지는 중이었다고 설명했다. 용의자의 신상은 아직 밝혀지지 않았다. 쿡 대변인은 "(용의자의 신상에 대해) 아직 정보를 수집하며 조사하고 있다"며 "용의자는 사망했으며 스스로 목숨을 끊은 것으로 보인다"고 설명했다.

페덱스는 공식 성명을 통해 "인디애나폴리스 공항 근처 페덱스 지상시설에서 비극적인 총격 사건이 발생했다"며 "수사당국과 협조하고 있다"고 밝혔다.

한 목격자는 한 현지 매체에 "여러 발의 총성 뒤 한 남자가 총을 들고 있는 것을 봤다"며 "자동소총 같은 기관단총을 들고 있는 남자가 총을 쏘고 있었다"고 말했다.

미국에서는 최근 총격 사건이 줄이어 발생하고 있다. 지난달 16일 조지아주 애틀랜타와 체로키 카운티의 마사지숍과 스파 등에서도 총격 사건이 발생했다. 당시 20대 백인 남성이 총격을 가해 한인 여성 4명 포함 총 8명이 사망했다. 같은달 22일에도 시리아 출신 이민자가 콜로라도주 볼더 카운티의 한 식료품점에서 총기를 난사해 경찰관을 비롯한 10명이 숨졌다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr