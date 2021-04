[아시아경제 이정윤 기자] 한국조선해양 한국조선해양 009540 | 코스피 증권정보 현재가 137,000 전일대비 2,500 등락률 +1.86% 거래량 349,548 전일가 134,500 2021.04.16 15:30 장마감 관련기사 현대중공업, 6364억 규모 LNGC선 3척 공사 수주美·유럽, 세제혜택·인센티브 쏟아내는데…韓, 펀드 등 간접지원만한국조선해양, LPG선 3척 2270억원 수주 close 은 자회사인 현대중공업이 아시아 소재 선사로부터 6364억원 규모의 액화천연가스(LNGC) 운반선 3척 공사를 수주했다고 16일 공시했다.

계약 종료일은 2024년 7월 1일이다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr