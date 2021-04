순천시 약사회·팜스임상영양약학회, 순천시 드림스타트 아동에게 영양제 지원

취약계층 아동의 건강하고 행복한 사회구성원 성장 도모

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 순천시 약사회와 팜스임상영양약학회(회장 김홍진)는 전날 순천시를 방문 1800만원 상당의 어린이 영양제 100개를 기부했다고 16일 밝혔다.

㈜엘스케이 산하 약사전문학회인 팜스임상영양학회는 인체에 필요한 영양학적 물질과 임상학에 대해 연구하는 기구로써, 순천시에 지속적으로 장학금과 의약품을 후원해 온 순천시 약사회와 함께 드림스타트 아동에게 어린이 영양제를 지원했다.

이날 지원된 어린이 영양제는 드림스타트 사례관리 대상 아동 264명에게 전달돼 코로나19로 가정 내에 머무르는 시간이 많아진 아동들의 영양불균형 문제 개선과 면역증진을 위해 사용될 예정이다.

허석 순천시장은 “코로나19 장기화로 아이들의 영영불균형이 우려되는 상황에서 아이들의 건강을 위해 나눔을 실천해 주신 순천시 약사회와 팜스임상영양약학회에 감사드린다”며 “따뜻한 마음을 우리 아이들에게 잘 전달하겠다”고 말했다.

한편 순천시드림스타트는 0세(임산부)이상 만12세 이하 취약계층 아동을 대상으로 잠재능력 개발과 공평한 출발기회를 보장해 아이들이 건강하고 행복한 사회 구성원으로 성장할 수 있도록 가정방문을 통한 사례관리와 더불어 4개 분야 39개 프로그램을 운영하는 등 통합서비스를 지원하고 있다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr