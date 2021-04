[아시아경제 온라인이슈팀] 가수 겸 배우 수지가 여신 미모를 자랑했다.

수지는 최근 자신의 SNS에 사진 한 장을 게재했다. 공개된 사진 속에는 광고 촬영 중인 수지의 모습이 담겨 있다.

그는 어깨를 드러낸 흰색의 홀터넥 원피스를 입고 포즈를 취하고 있다. 맑고 투명한 피부의 수지는 완벽한 메이크업으로 카리스마 있는 면모를 보여주고 있다. 이를 본 팬들은 "여신", "너무 예뻐요" 라며 감탄을 자아냈다.

수지는 김태용 감독의 영화 ‘원더랜드’에 출연한다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr