함평군, 거동 불편 어르신 안전봉 설치 낙상사고 미연 방지

나산면 지사協 우리 동네 복지기동대 재능기부





[함평=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 함평군 나산면 지역사회보장협의체(공동위원장 정천수)와 우리 동네 복지기동대(대장 김판호)는 지난 13일 취약계층 독거노인가구를 대상으로 ‘노인 안전 맑음’ 사업을 했다고 16일 밝혔다.

노인 안전 맑음 사업은 독거노인 등 안전 취약 가구의 낙상사고를 예방하고 안전한 이동 경로 확보를 위해 주택 내 계단과 경사로에 안전봉을 설치하는 사업으로, 사회복지공동모금회 십시일반 후원금과 우리 동네 복지기동대의 재능기부로 추진됐다.

정천수 공동위원장은 “복지가 필요한 지역 주민들을 지속 발굴해 안전과 복지 증진에 더욱 힘쓰겠다”고 소감을 말했다.

김판호 기동대장은 “스스로 해결할 수 없는 노인가구의 주거환경 개선을 통해 우리 동네 복지기동대원들이 재능기부를 할 수 있어 의미 있는 시간이었다”고 전했다.

한편, 나산면 지역사회보장협의체는 지역의 취약계층 및 차상위 계층을 위해 사랑의 밑반찬 나눔 활동 등 다양한 특화사업을 추진하고 있으며, 우리 동네 복지기동대는 스스로 활동하기 힘든 장애인 및 독거노인 가구를 위해 LED 전구 교체 등 꾸준한 재능기부 활동을 펼치고 있다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr