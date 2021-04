<실장급 승진 및 파견> ▲ 연구개발정책실장 고서곤 ▲ 4차산업혁명위원회지원단 파견 손승현 <실장급 전보>▲정보통신정책실장 박윤규 <국장급 전보>▲ 정보보호네트워크정책관 홍진배 ▲ 통신정책관 정창림. (이상 4월19일자).

