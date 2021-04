마켓컬리, 가정의 달 감사대전…최대 65% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] 마켓컬리는 가정의 달을 맞아 다음달 15일까지 800여개 상품을 최대 65% 할인하는 감사대전을 연다고 16일 밝혔다.

마켓컬리가 역대 최대 규모로 준비한 이번 감사대전은 어린이, 부모님, 스승 등 선물할 대상별로 차별화된 선물을 준비했다. 다음달 5일까지 진행되는 어린이를 위한 감사대전 선물의 종류는 400여개로 가장 넉넉하게 준비했다. 장난감, 놀이용품 뿐 아니라 학용품, 건강식품, 먹거리까지 총망라했다.

달콤한 간식과 과자는 담을수록 할인 혜택이 커지도록 구성했다. 5개 이상 구매시에는 10% 할인, 10개 이상 구매시에는 20% 할인하는 쿠폰을 다운로드 받아 사용할 수 있다. 과자, 간식 쿠폰은 과자 쿠폰 스티커가 있는 상품에 한해 사용이 가능하며 ID당 1회에 한해 적용이 가능하다.

부모님을 위한 선물은 다음달 8일까지 주문 가능하다. 주요 상품으로는 건강기능식품을 1순위다. 간 건강에 도움을 주는 밀크씨슬 추출물을 함유한 ‘간만세’의 발표 건강환 세트는 60% 할인 판매한다. 이외에도 홍삼, 프로폴리스, 유산균 등 면역에 도움을 주는 상품도 함께 선보인다. 또한 다음달 15일까지 주문 가능한 스승의 날 선물로는 주는 사람과 받는 사람 모두 부담을 없는 합리적인 가격대의 실용적인 선물을 준비했다.

