서울 여의도 국회대로와 경인고속도로 신월IC를 연결하는 신월여의지하도로(옛 서울제물포터널)가 개통된 16일 서울 여의도에서 차량이 통행을 하고 있다./강진형 기자aymsdream@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.