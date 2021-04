경북도, 지진안전 정책 간담회 … "지진방재 국립기관 설립 모색"

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경상북도는 15일 경북대학교 글로벌플라자에서 지진방재 정책 및 관련 국립 통합기관 설립 논리 개발을 위해 지진안전 관련 전문가 간담회를 열었다.

이번 간담회에는 경북도, 국립재난안전연구원, 국토안전관리원, 지진방재연구센터, 기상청, 고려대 등 관련 전문가들이 대거 참석했다.

이날 국립재난안전연구원에서는 지진방재 관련 최신 연구 사례와 R&D 연구과제에 대해 소개한 뒤 신규 지진정책 발굴을 위한 토론을 진행했다.

또한, 민간건축물 내진율 제고를 위한 주제발표에 어어 지진관련 연구·국가기관의 통합 및 기존 연구기관과 차별화된 국립연구기관의 필요성과 유치 전략을 심도있게 논의했다.

김중권 경북도 재난안전실장은 "지진발생 빈도가 가장 높은 우리지역에 지진방재 국립연구기관의 설립 필요성과 유치전략을 모색할 수 있는 좋은 계기가 됐다"고 전했다.

