[클릭 e종목] 확실한 1등으로 격차 벌리는 스튜디오드래곤

넷플릭스, 디즈니, 애플, 쿠팡 등 OTT IP 쟁탈전 격화 전망

K콘텐츠 시장 초호황…질과 양 모두 성장 전망

[아시아경제 이민우 기자] 국내 최대 규모 제작사인 스튜디오드래곤 스튜디오드래곤 253450 | 코스닥 증권정보 현재가 105,600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 105,000 2021.04.16 08:47 장시작전(20분지연) 관련기사 CJ ENM & 스튜디오드래곤 시총 엎치락뒤치락외국인이 이끈 코스피…3170 턱밑서 장 마감부각되는 외국인 매수세…코스피 3160선 close 이 K-콘텐츠 제작 시장 초호황의 최대 수혜를 받을 것으로 예상된다. 제작 플랫폼 다양화 등을 통한 제작비 효율성도 높아질 것으로 보여 양적인 성장은 물론 질적인 개선도 동반할 것이라는 분석이다.

16일 키움증권은 스튜디오드래곤이 올해 1분기 연결 기준 매출 1240억원, 영업이익 153억원을 기록할 것으로 내다봤다. 전년 동기 대비 매출은 3.1%, 영업이익은 31.3% 증가하며 시장전망치(컨센서스)를 웃돌 것으로 추정했다.

이남수 키움증권 연구원은 "넷플릭스에 '빈센조', '나빌레라'가 동시 방영되고 넷플릭스 오리지널로 '좋아하면 울리는2'가 출시되며 확장성을 보여줬다"며 "스튜디오드래곤의 캡티브(계열사 간 내부거래) 방송 편성이 안정화돼 편성 매출도 안정적일 것으로 전망되며 제작비 규모를 키워가고 있는 넷플릭스향 콘텐츠 제작 부문이 시장수익률 상회(아웃퍼폼)를 이끌 것"이라고 내다봤다. 여기에 제작비 당기 및 상각 반영도 넷플릭스 동시방영 및 오리지널 스케쥴이 촘촘해지며 가속 상각에 따른 비용 변동성도 함께 낮아질 것이라는 분석이다.

국내 출시 예정인 디즈니플러스, 애플TV 플러스 등 해외 온라인동영상서비스(OTT)의 대형 지적재산권(IP) 확보 경쟁이 치열해지는 K콘텐츠 시장 초호황의 수혜도 그대로 누릴 수 있을 것으로 전망된다. 이 연구원은 "넷플릭스 역시 국내 드라마 시장에서의 IP 확보 주도권을 지속 유지하기 위해 지난 5년 합산 투자액의 70%를 상회하는 5500억원을 올해 투자한다고 밝히고 추진하고 있다"며 "넷플릭스를 포함한 국내외 OTT의 연간 콘텐츠 투자액은 1조원으로 추정되며 여기에 기존 방송국 및 영화제작 산업의 제작비와 신규 진입할 디즈니 플러스 등 해외 OTT, 쿠팡 등 미디어 비주력 부문의 서비스 확대에 따른 공급량 증가는 매우 가능성 높은 시나리오"라고 설명했다.

이 같은 배경에 키움증권은 스튜디오드래곤에 대해 투자의견 '매수'를 유지하고 복표주가를 14만원으로 올렸다. 전날 종가는 10만5000원이었다. 이 연구원은 "올해 규모 확장은 물론 영업이익률 상승과 같은 질적인 개선도 나타날 것"이라며 "올해 32편 수준의 제작을 기획하며 제작 규모 확장을 가져옴은 물론 티빙이 추가되며 제작 형태의 다양화를 가져와 제작비의 선택과 집중 등 효율화가 발생할 것"이라고 전망했다.

