[클릭 e종목] "카카오, 실적개선·자회사 상장 모멘텀 부각"

SK증권 보고서

[아시아경제 이민지 기자] SK증권 SK증권 001510 | 코스피 증권정보 현재가 1,025 전일대비 25 등락률 -2.38% 거래량 19,189,179 전일가 1,050 2021.04.15 15:30 장중(20분지연) 관련기사 상승 모멘텀 충분, 'K-콘텐츠' 관련주 주목해야SK증권, 2000억 규모 IBK캐피탈 ESG채권 대표 주관세계적인 기술력으로 점프업, 기대되는 이유 close 은 16일 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 120,500 전일대비 8,500 등락률 +7.59% 거래량 17,115,015 전일가 558,000 2021.04.15 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [굿모닝증시] 美다우 34000돌파.. 코스피는 3200 돌파?국내최대 장애인 400명 고용 행복모아 등 정부 포상4차 대유행 경고!! “新백신” 임상 진입 소식!! 최대 수혜 주 공개합니다 close 에 대해 투자의견 매수와 목표주가 14만원을 제시했다. 액면분할 이후 주가 급등에도 불구하고 중장기적인 성장세가 유효하다는 판단에서다.

1분기 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 120,500 전일대비 8,500 등락률 +7.59% 거래량 17,115,015 전일가 558,000 2021.04.15 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [굿모닝증시] 美다우 34000돌파.. 코스피는 3200 돌파?국내최대 장애인 400명 고용 행복모아 등 정부 포상4차 대유행 경고!! “新백신” 임상 진입 소식!! 최대 수혜 주 공개합니다 close 의 매출액은 1조2009억원으로 전년동기대비 38.3%에 달할 것으로 예상된다. 영업이익은 67.8% 성장한 1480억원으로 예측됐다. 1분기에는 광고 부문의 전통적인 비수기인데도 지난해에 이어 전 부문에서 고성장 기조가 이어질 것으로 보인다. 영업이익률은 12.3%로 9개 분기 연속 수익성 개선이 이어질 것으로 전망된다.

최관순 SK증권 SK증권 001510 | 코스피 증권정보 현재가 1,025 전일대비 25 등락률 -2.38% 거래량 19,189,179 전일가 1,050 2021.04.15 15:30 장중(20분지연) 관련기사 상승 모멘텀 충분, 'K-콘텐츠' 관련주 주목해야SK증권, 2000억 규모 IBK캐피탈 ESG채권 대표 주관세계적인 기술력으로 점프업, 기대되는 이유 close 연구원은 “올해 커머스, 콘텐츠 등의 투자 확대에 따라 마케팅 비용 증가 요인이 있지만, 매출 증가가 비용 증가를 상쇄하며 영업이익은 전년 대비 약 70% 증가할 전망”이라고 말했다.

카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 120,500 전일대비 8,500 등락률 +7.59% 거래량 17,115,015 전일가 558,000 2021.04.15 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [굿모닝증시] 美다우 34000돌파.. 코스피는 3200 돌파?국내최대 장애인 400명 고용 행복모아 등 정부 포상4차 대유행 경고!! “新백신” 임상 진입 소식!! 최대 수혜 주 공개합니다 close 는 주요 자회사 상장이 임박한 상황이다. 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 120,500 전일대비 8,500 등락률 +7.59% 거래량 17,115,015 전일가 558,000 2021.04.15 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [굿모닝증시] 美다우 34000돌파.. 코스피는 3200 돌파?국내최대 장애인 400명 고용 행복모아 등 정부 포상4차 대유행 경고!! “新백신” 임상 진입 소식!! 최대 수혜 주 공개합니다 close 뱅크는 한국거래소에 유가증권상장예비 심사 신청서를 접수해 오는 7~8월경 상장을 예고했다. 지난해 순이익 1136억원으로 장외시장에선 30조원을 상회하는 수준에서 거래되고 있어 기업가치 증가에 기여할 것으로 전망된다.

카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 120,500 전일대비 8,500 등락률 +7.59% 거래량 17,115,015 전일가 558,000 2021.04.15 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [굿모닝증시] 美다우 34000돌파.. 코스피는 3200 돌파?국내최대 장애인 400명 고용 행복모아 등 정부 포상4차 대유행 경고!! “新백신” 임상 진입 소식!! 최대 수혜 주 공개합니다 close 페이도 이달 내 상장 예비심사 신청서를 접수할 예정이고 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 120,500 전일대비 8,500 등락률 +7.59% 거래량 17,115,015 전일가 558,000 2021.04.15 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [굿모닝증시] 美다우 34000돌파.. 코스피는 3200 돌파?국내최대 장애인 400명 고용 행복모아 등 정부 포상4차 대유행 경고!! “新백신” 임상 진입 소식!! 최대 수혜 주 공개합니다 close 엔터테인먼트는 국내뿐 아니라 미국 증시 상장 가능성도 제기되고 있어 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 120,500 전일대비 8,500 등락률 +7.59% 거래량 17,115,015 전일가 558,000 2021.04.15 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [굿모닝증시] 美다우 34000돌파.. 코스피는 3200 돌파?국내최대 장애인 400명 고용 행복모아 등 정부 포상4차 대유행 경고!! “新백신” 임상 진입 소식!! 최대 수혜 주 공개합니다 close 주요 자회사의 가치가 지속적으로 부각될 것으로 예상된다.

최관순 연구원은 “ 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 120,500 전일대비 8,500 등락률 +7.59% 거래량 17,115,015 전일가 558,000 2021.04.15 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [굿모닝증시] 美다우 34000돌파.. 코스피는 3200 돌파?국내최대 장애인 400명 고용 행복모아 등 정부 포상4차 대유행 경고!! “新백신” 임상 진입 소식!! 최대 수혜 주 공개합니다 close 주요 자회사의 가치는 지속적으로 부각될 것”이라며 “액면분할에 따른 주식 수 증가와 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 120,500 전일대비 8,500 등락률 +7.59% 거래량 17,115,015 전일가 558,000 2021.04.15 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [굿모닝증시] 美다우 34000돌파.. 코스피는 3200 돌파?국내최대 장애인 400명 고용 행복모아 등 정부 포상4차 대유행 경고!! “新백신” 임상 진입 소식!! 최대 수혜 주 공개합니다 close 엔터테인먼트 출범, 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 120,500 전일대비 8,500 등락률 +7.59% 거래량 17,115,015 전일가 558,000 2021.04.15 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [굿모닝증시] 美다우 34000돌파.. 코스피는 3200 돌파?국내최대 장애인 400명 고용 행복모아 등 정부 포상4차 대유행 경고!! “新백신” 임상 진입 소식!! 최대 수혜 주 공개합니다 close 페이 거래대금 확대 등을 반영해 주가는 우상향 흐름을 보일 것”이라고 설명했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr