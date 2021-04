세븐일레븐, 서울지역 쪽방촌에 ‘건강간식키트’ 전달

[아시아경제 임춘한 기자] 세븐일레븐은 서울지역 쪽방상담소에 어르신들을 위한 ‘건강간식키트’를 제작해 전달했다고 16일 밝혔다.

세븐일레븐 임직원으로 구성된 샤롯데봉사단은 지난 15일 세븐일레븐 본사에서 쪽방촌에 전달할 건강간식키트 1200개를 제작했다. 해당 키트는 영양제, 비타민음료, 에너지바 등 어르신들을 위한 건강 관련 상품들로 구성됐다. 샤롯데봉사단 20여 명은 키트 제작 후 서울지역 쪽방상담소 3곳(남대문·동대문·영등포)을 직접 방문해 따뜻한 마음과 함께 건강간식키트를 전달했다.

쪽방촌 나눔봉사는 세븐일레븐의 시그니처 사회공헌 활동 중 하나로 지난 2013년 동대문 쪽방촌 폭염 생수 지원을 시작으로 9년째 쪽방촌 어르신들을 위한 나눔활동을 펼치고 있다.

세븐일레븐 관계자는 “임직원들이 직접 제작한 건강간식키트가 코로나19로 어려움을 겪고 있는 쪽방촌 어르신들에게 도움이 되길 바란다”며 “앞으로 다양한 사회공헌활동을 통해 우리 주변 도움이 필요한 곳에 조금이나마 보탬이 될 수 있도록 하겠다”라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr