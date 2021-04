다우지수, 첫 3만4천 돌파‥고용·소비 동반 상승효과(상보)

국채금리 하락하며 기술주도 강세

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 경제가 신종코로나바이러스감염증(코로나19)의 피해에서 벗어나고 있다는 기대감에 뉴욕증시가 급등했다. 고용과 소매 판매 지표의 급격한 호조가 투자심리를 자극하며 다우존스30 산업 평균 지수는 사상 처음 3만4000선을 돌파했다.

15일(현지시간) 다우존스30 산업평균지수는 305.10포인트(0.90%) 상승한 3만4035.99에 거래를 마쳤다. 다우 지수가 3만4000선을 돌파한 것은 이번이 처음이다.

S&P500 지수는 45.76포인트(1.11%) 오른 4170.42에, 나스닥 지수는 180.92포인트(1.31%) 오른 1만4038.76에 거래를 마쳤다.

이날 뉴욕증시는 경기 민감주는 물론 기술주까지 일제히 상승하며 경기 회복에 대한 기대감을 반영했다.

이날 발표된 고용과 소매 지표가 분위기를 급반전시켰다. 이날 개장 전 발표된 3월 소매 판매는 전월보다 9.8%나 급증했다. 신규 실업수당 청구 건수는 한 주 만에 19만3000건 급감한 57만6000건에 그쳤다. 두 지표 모두 시장 예상치를 껑충 뛰어넘는 깜짝 결과였다.

2~3월 사이 신규실업수당 청구 건수가 다시 증가하고 소매판매가 감소했던 상황은 백신 접종 확대 속에 날씨가 온화해지고 미 정부의 1400달러 현금 지급 정책과 맞물리며 급격한 회복세로 돌아섰다.

소비가 증가하며 고용도 늘어나는 동반 상승효과가 발생한 셈이다.

CNBC 방송은 경제지표의 호조가 다우지수를 3만4000선으로 이끌었다고 평했다. 라이언 디트릭 LPL 파이낸셜 수석 시장전략가는 "경제 회복의 속도와 탄력성은 우리가 지금까지 본 어떤 것과도 다르며 현 주식시장의 상황을 정당화하고 있다"라고 설명했다.

경제가 회복세임에도 미 국채 금리가 하락하면서 기술주도 강세를 보였다. 이날 10년물 미 국채금리는 1.56%로 하락했다. 인플레 확대 우려로 1.7%로 상승하는 등 국채 금리 상승이 우려됐던 상황이 반전된 것이다.

국채 금리 하락과 함께 애플, 페이스북, 아마존, 넷플릭스, 알파벳 등 이른바 FANG 주식은 모두 1% 이상 상승했다.

시장에서는 미 정부의 대규모 인프라 투자와 경기부양 대책이 경기 회복과 맞물려 인플레이션을 높이고 국채 금리가 급등할 것이라고 우려해왔다.

하루 전 상장한 가상화폐 거래소 코인베이스는 1%대 하락하며 이틀 연속 상승에는 실패했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr