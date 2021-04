임실군, 제1단계 희망근로 지원사업 참여자 모집

[아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 전북 임실군은 2021년 제1단계 희망근로 지원사업 참여자 14명을 모집한다고 15일 밝혔다.

희망근로 참여자는 오는 21일까지 읍·면사무소에 신청하고 최종 선발을 통해 코로나19 예방접종지원, 생활방역 및 공공업무지원 등 4개 분야에 배치될 계획이다.

희망근로 지원사업(지역활력플러스일자리사업)은 코로나19 상황 장기화로 긴급생계지원이 필요한 군민에 공공 일자리를 제공하는 사업으로 1일 6시간, 최대 8개월간 참여할 수 있다.

참여대상은 사업개시일 현재 만 18세 이상인 근로 능력이 있는 자로 취업 취약계층, 코로나19로 실직·폐업 등을 경험한 자 등 지역경제 침체로 생계지원이 필요한 군민이다.

다만, 국민기초생활보장법상 수급자 및 실업급여 수급자, 공공근로사업 3단계 이상 참여 중이거나 중도 포기자, 신청일 현재 기타 유사 목적의 정부 지원사업 참여자 등은 제외된다.

세부 선발계획은 코로나19 백신접종 지원사업에 6명을 모집하며 예방접종센터에서 주차관리, 발열체크, 접종안내 등을 하게 된다.

또 임실치즈테마파크 생활방역 지원에 6명, 임실·오수면 긴급 공공업무 지원으로 각각 1명씩 모집한다.

사업 참여 희망자는 신분증을 지참해 주소지 읍·면사무소를 직접 방문해 접수하면 된다.

심민 군수는 “코로나19 장기화 등으로 어려움을 겪고 있는 군민들에게 공공 일자리를 제공해 조금이나마 경제적 어려움을 해소하고 도움이 됐으면 한다”며 “앞으로도 다양한 일자리 마련을 위한 정책을 추진할 계획이다”고 말했다.

