오스템임플란트는 단순·인적분할 방식으로 치과 임플란트, 재료, 장비 및 IT서비스 사업부문 분할 신설회사를 설립한다고 15일 공시했다.

