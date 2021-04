[아시아경제 류태민 기자]금호전기는 계열사인 신한베트남은행에 대해 7억9826만원 규모의 채무보증을 결정했다고 15일 공시했다.

이는 자기자본 대비 18.82%에 해당하는 수치로 채무보증기간은 내년 4월18일까지다.

