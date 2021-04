정용진 부회장 '플로깅' 동참 "다음 주자, 랜더스 가을야구 직관하는 모두"

[아시아경제 김유리 기자] 정용진 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 274,000 전일대비 3,000 등락률 -1.08% 거래량 82,394 전일가 277,000 2021.04.15 15:03 장중(20분지연) 관련기사 [초동시각]한 중소 급식사 사장의 하소연신세계, 대전신세계에 1700억원 채무보증 결정소비 살아났는데 … '4차 대유행' 조짐에 유통가 긴장 close 그룹 부회장이 4월22일 지구의 날을 앞두고 '쾌란 플로깅 챌린지'에 동참했다.

정 부회장은 지난 14일 자신의 인스타그램 계정에 "지구의 날을 맞아 이마트 성수점과 주변에서 플로깅을 실천했다"며 여러 장의 사진과 글을 게시했다. 플로깅(Plogging)은 주변을 산책하거나 조깅하면서 쓰레기를 줍는 환경보호 활동을 말한다. 정 부회장은 사단법인 유쾌한반란 이사장인 김동연 전 경제부총리의 지목을 받아 이번 플로깅 챌린지에 동참했다.

정 부회장은 "멸종 위기 동물 '해달'을 모티브로 만든 이마트 친환경 캠페인 캐릭터 투모 장바구니를 들고, 재활용 실천으로 모은 플라스틱 업사이클링 집게를 사용해 더 의미가 있었다"고 말했다.

작은 실천을 통한 ESG(환경·사회·지배구조) 경영도 강조했다. 그는 "요즘 화두인 ESG 경영도 세상에 없던 새로운 게 아니라 작은 실천을 모으는 일이라는 생각을 해본다"고 했다.

정 부회장은 다음 플로깅 챌린지 주자로 홍정욱 올가니카 회장과 '올해 145번째 경기부터 SSG랜더스필드에 오실 모든 분들'을 지목했다. 랜더스 팬들에게 지구 환경 문제 해결을 위한 작은 실천을 함께 하자고 제안함과 동시에 포스트시즌 진출에 대한 의지를 드러낸 것이다. 프로야구 정규시즌 경기 수는 144경기다.

