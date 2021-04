“나의 아이디어가 시정에 실현된다면?” 밀양시, 생활공감정책 아이디어 공모전 개최

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 밀양시가 15일부터 5월 14일까지 ‘밀양시 생활공감정책 아이디어 공모전’을 개최한다.

이번 공모전은 시민의 다양하고 창의적인 아이디어를 발굴하고 우수 제안을 시 정책에 접목해 시정의 지속적인 발전을 도모하고자 처음 개최했다. 추후 연 2회(상·하반기) 추진할 계획이다.

참여 자격은 시정에 관심 있는 밀양시민이라면 누구나 가능하다.

밀양시의 특성을 반영한 실현 가능한 신규 사업이나 제도개선 방안과 기타 생활 공감 정책 또는 시정 발전에 이바지할 수 있는 아이디어를 시청 기획감사담당관 기획담당에게 방문 또는 우편으로 접수하면 된다.

공모 결과는 밀양시 우수제안심사위원회의 최종 심사를 거쳐 6월 중 발표한다. 금상 200만 원 등 총 600만 원의 시상금을 지급할 계획이다.

자세한 내용은 시청 기획감사담당관으로 문의하면 된다.

김성건 기획감사담당관은 “시민들의 창의적이고 열린 아이디어가 시정에 반영될 수 있도록 많은 참여 부탁드린다”고 말했다.

