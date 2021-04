시민단체 “日 정부, 후쿠시마 방사능 오염수 방류 결정 철회하라”

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 시민사회단체가 최근 국제적 논란이 된 일본 정부의 후쿠시마 방사능 오염수 방류 결정을 규탄하고 나섰다.

광주시민·사회단체총연합은(이하 광주총연합) 15일 오후 광주광역시의회에서 기자회견을 열고 “일본 정부의 후쿠시마 방사성 오염수 125만톤 해양 방류 결정은 지구촌 전체 해양환경 보호와 새명권 확보를 위해 강행해서는 절대 안되는 범죄이자 한반도와 국제사회를 향한 테러 행위로 강력히 규탄한다”고 밝혔다.

이들은 “일본 정부는 전 세계와 이웃 나라들의 깊은 우려와 일본 대다수 국민, UN 및 그린피스 해양환경단체의 반대에도 불고하고 지난 13일 방류 결정을 했다”면서 “후쿠시마 방사능 오염수가 해양에 방류되면, 방사능 물질이 7개월 이내 제주도 해역에, 18개월 뒤에는 동해 전역에 도달할 전망”이라고 주장했다.

그러면서 “방사능 물질로 인한 인접 국가의 경제적 피해 규모도 막대할 것”이라며 “해수부의 2013~2014년 자료에 따르면 오염수 배출시 국내 소비 감소는 재래시장이 약 40%, 대형마트가 20%로 예상된다. 오염 영향조사 결과로 보면, 월 평균 160억~375억원의 수산물 생산피해가 전망된다”고 강조했다.

광주총연합은 또 “막대한 경제적 손실과 더불어 국민이 누려야 할 행복 추구권 박탈 등 그 피해가 감히 상상할 수 없다는 것이 자명하며, 방사능 오염수에 따른 국민 건강과 안전은 물론 생명이 크게 위협받을 수 밖에 없다”고 지적했다.

광주총연합은 “일본 국민도 방사능 오염수 해양 방류에 대해 심히 염려하면서 관련 반대집회 시위를 계속 확대하고 있는 상황”이면서 “일본 정부는 방류 결정 배경과 해결에 관한 일련의 과정을 한국과 UN, 국제사회에 투명하고 공정하며, 신속하게 검증받아야 할 것”이라고 했다.

이어 “방사능 오염수에는 삼중수소라는 방사능 물질이 그대로 남아있고, 인체에 치명적인 세슘과 스트론튬 등 방사능 물질도 잔존한다”며 “이 오염수를 해양에 방출하면 심각한 해양 오염으로 인한 인류 재앙을 불러올 것이다”며 우려했다.

광주총연합은 “일본 정부는 반 인륜적인 후쿠시마 원전 방사능 오염수 해양 방류 결정을 즉각 철회해야 하며, 동시에 우리 정부는 일본산 수산물 전면 수입금지, 외국산 수산물 수입 검역 강화 등 특단의 조치를 마련해 국민 건강보호에 앞장서야 한다”고 했다.

