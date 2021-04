홍준표 "외부 사람도 합당 하는데 일시 외출했던 사람 귀가 막나"

국민의힘 내부 일각 복당 반대에 날 선 비판

[아시아경제 이현주 기자] 홍준표 무소속 의원은 자신의 국민의힘 복당 문제에 대해 소수계파 몇 명 의원들이 반대하고 있다며 15일 불편한 기색을 드러냈다.

홍 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 "복당 문제는 당과 대립각을 세워 풀어갈 생각이 전혀 없다"면서 "자연스럽게 해결 되길 기대한다"고 밝혔다.

그러면서 "소위 자기 계파 보스는 복당을 찬성하고 있는데 특정 소수계파 의원들 몇 명이 자기 보스의 생각과는 달리 암묵적으로 반대 활동을 한다"면서 "비대위(비상대책위원회)가 끝났음에도 전임 비대위원장이 데리고 온 일부 측근들이 아직도 사퇴 하지 않고 남아서 복당을 반대하고 있다"고 말했다.

홍 의원은 "외부 사람도 합당 하고, 영입 하자고 외치는 마당에 일시 외출했던 자기 집 사람의 귀가도 막는다면 당원과 국민들이 이를 용납치 않을 것"이라며 "염량세태(炎凉世態)"라고 지적했다.

