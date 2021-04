‘젊은 세종 충녕’, 세종시 캐릭터로 지역 이미지 부각

[아시아경제(세종) 정일웅 기자] 세종시가 지역을 상징하는 새로운 캐릭터로 ‘젊은 세종 충녕’을 개발해 각종 홍보활동에 활용한다.

15일 시에 따르면 ‘젊은 세종 충녕’은 세종대왕의 이름과 정신을 이어받아 미래를 향해 성장하는 젊은 도시 세종이라는 의미를 담는다.

시는 ‘젊은 세종 충녕’을 인쇄물 등 전통적 매체와 소셜네트워크(SNS) 등 온라인 매체에서 병행해 활용할 수 있도록 다양한 디자인으로 응용될 수 있게 개발했다.

또 캐릭터 이미지에 걸맞은 이름 글자(글씨) 디자인도 개발·적용했다.

세종은 2012년 출범 당시에 ‘새 빛이 새 날이’ 캐릭터를 제정해 최근까지 활용해 왔다. 하지만 디자인의 완성도와 활용성이 떨어진다는 시민의견이 계속 접수됨에 따라 2019년부터 신규 캐릭터 개발을 추진해 왔다. 젊은 세종 충녕이 등장하게 된 배경이다.

특히 젊은 세종 충녕은 세종을 직관적으로 상징하고 캐릭터로서 품격을 갖춰야 한다는 시민여론과 전문가 의견을 반영해 성군 ‘세종대왕’에서 영감을 얻어 개발됐다는 것이 시의 설명이다.

‘젊은 세종 충녕’ 캐릭터와 응용디자인은 시청 홈페이지에서 확인할 수 있다.

김병호 시 대변인은 “세종을 상징할 새로운 캐릭터 ‘젊은 세종 충녕’은 시민에게 친숙한 세종대왕의 이미지와 스토리를 접목해 활용함으로써 범용성과 활용성이 높을 것으로 기대된다”며 “시는 앞으로 젊은 세종 충녕이 시와 지역 시민을 이어주는 친근한 소통 통로로 활용될 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr