담양군, 생활 속 정원문화 확산 ‘제2회 예쁜정원 콘테스트’ 개최

개인이나 단체에서 가꾸는 숨겨진 정원 발굴

[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 담양군은 지역의 아름다운 정원을 발굴하는 ‘예쁜정원 콘테스트’를 개최한다고 14일 밝혔다.

올해로 2회째를 맞이하는 이번 콘테스트는 개인 주택이나 카페, 음식점 등 단체와 시설 등 민간에서 자발적으로 조성해 가꾸고 있는 정원을 발굴, 생활 속 정원문화를 확산하고 정원의 관광화를 이끌어내기 위해 추진하고 있다.

지난해 개최한 제1회 콘테스트에서 입상한 달빛정원, 명지원의 경우 산림청장이 후원하는 전라남도 예쁜정원 콘테스트에서 최우수상과 우수상을 각각 수상하며 군민의 자긍심을 고취와 스스로 꽃과 나무를 심으며 정원문화를 일상화하는 계기를 마련했다.

참가 희망자는 개인정원, 근린정원 2개 부문 중 선택해 오는 19일부터 5월 7일까지 정원의 특징과 사진을 담은 참가신청서를 해당 읍·면사무소에 접수하면 된다.

심사는 관련 전문가로 이뤄진 심사단의 서류·현장평가를 통해 최우수상, 우수상, 장려상 3개소 등 총 5개소를 선정하며 군수표창과 현판을 수여한다.

임홍준 산림정원과장은 “곳곳에 숨겨진 아름다운 정원의 발굴을 시작으로 담양 전체를 하나의 정원으로 조성해 문화, 예술, 먹거리와 연계한 정원생태관광이 코로나19로 침체된 군민들에게 활력을 불어넣을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편, 담양군은 자연을 품은 생태정원도시의 군정방침에 따라 인문학교육·전통정원특구 운영, 한국정원문화원 건립 추진, 정원전문가양성교육 실시 등 다양한 정원기반 조성과 콘텐츠 개발 등의 현안사업을 내실 있게 추진하고 있다.

