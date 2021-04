[아시아경제 이민지 기자] 한국거래소는 지엔원에너지 지엔원에너지 270520 | 코스닥 증권정보 현재가 4,985 전일대비 855 등락률 +20.70% 거래량 24,598,749 전일가 4,130 2021.04.14 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-25일【시선집중】 "희망의 끈을 놓지 말자" 이 시점에 꼭 사야할 종목들 TOP3한국판 뉴딜 지역발전 균형 말씀드렸죠? 건설, 자재! 팔팔 끓어요! close 에 대해 현저한 시황변동 관련 조회공시를 요구했다고 14일 공시했다 답변기한은 15일 오후 6시까지다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr