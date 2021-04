코스피, 외인·기관 동반 매수 '3180선' 마감

[아시아경제 박지환 기자] 코스피가 외국인과 기관의 동반 순매수에 힘입어 3거래일 연속 상승 마감했다. 코스닥도 6거래일 상승세 기록을 이어갔다.

14일 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일 대비 0.42%(13.30포인트) 오른 3182.38로 장을 마쳤다. 이날 종가는 지난 1월 25일 사상 최고치인 3208.99 이후 가장 높은 기록이다. 지수는 전장보다 0.87포인트(0.03%) 오른 3169.95에 출발한 이후 하락과 상승을 반복하는 흐름을 나타냈다.

수급별로는 개인이 나홀로 3005억원 순매도 했다. 외국인과 기관은 각각 1061억원, 1788억원 주식을 사들이며 지수를 끌어올렸다.

시가총액 상위 종목을 보면 LG화학이 전 거래일 대비 3.34% 오른 89만7000원을 기록하며 가장 높은 상승률을 보였다. 이어 현대차(1.09%), 삼성SDI(1.01%), NAVER(0.77%), 삼성바이오로직스(0.77%) 등의 순이었다. 삼성전자는 시세 변동이 없었고, SK하이닉스는 1.79% 하락했다.

업종별로는 보험(2.16%), 섬유의복(2.02%), 철강금속(1.83%), 기계(1.59%), 비금속광물(1.46%) 등이 상승했다. 하락 업종은 통신업(-1.42%), 은행(-0.43%), 음식료업(-0.15%), 전기전자(-0.08%), 운수창고(-0.07%) 등이다.

코스닥은 전 거래일 대비 0.40%(4.05포인트) 오른 1014.42로 장을 끝마쳤다. 투자자별로는 외국인과 기관이 각각 109억원, 131억원어치 주식을 매수했다. 개인은 23억원어치 주식을 매도했다.

시가총액 상위 종목에서는 등락이 엇갈렸다. 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 156,100 전일대비 2,000 등락률 +1.30% 거래량 278,201 전일가 154,100 2021.04.14 15:30 장마감 (1.30%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 185,900 전일대비 5,300 등락률 +2.93% 거래량 264,973 전일가 180,600 2021.04.14 15:30 장마감 (2.93%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 92,500 전일대비 5,400 등락률 +6.20% 거래량 442,822 전일가 87,100 2021.04.14 15:30 장마감 (6.20%) 등이 상승했다. 반면 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 35,550 전일대비 200 등락률 -0.56% 거래량 461,980 전일가 35,750 2021.04.14 15:30 장마감 (-0.56%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 134,800 전일대비 1,100 등락률 -0.81% 거래량 767,699 전일가 135,900 2021.04.14 15:30 장마감 (-0.81%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 176,900 전일대비 1,600 등락률 -0.90% 거래량 512,670 전일가 178,500 2021.04.14 15:30 장마감 (-0.90%) 등은 하락했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr