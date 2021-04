정읍시, 시민 소통 플랫폼 ‘열린 소통공간’ 운영

[아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 정읍시는 시민들의 정책 참여 확대와 소통행정 구현을 위해 온라인 소통창구 ‘열린 소통공간을’ 운영한다고 14일 밝혔다.

‘열린 소통공간’은 시민이 직접 정책에 참여하고 제안하면서 많은 공감을 받은 제안이 정읍시의 정책이 될 수 있도록 하는 온라인 소통 플랫폼이다.

코로나19 장기화로 인한 민관 소통 부재를 메우고 시민들과의 실시간 소통을 이뤄 지역 발전 방안을 모색하겠다는 취지다.

또 안전하고 효율적으로 시민의 의견을 듣고 소통하겠다는 유진섭 시장의 의지이기도 하다.

참여 방법은 정읍시 홈페이지의 ‘열린 혁신’ 메뉴에 접속해 휴대폰 또는 아이핀(I-PIN) 등을 이용한 실명인증 후 접수하면 된다.

일상생활에서 느끼는 문제들부터 지역 발전을 위한 방향과 필요한 시설 제안까지 자유롭게 건의할 수 있다.

단, 법정 민원과 사적 이익 또는 분쟁 중인 사항, 단순 민원 사항 등 비정책적 제안은 제외된다.

접수된 제안사항은 30일간 시민 공감 개수 50개 이상이 되면 ‘정읍시 더 좋은 시민소통위원회’의 논의를 통해 정책채택과 추진 여부가 결정된다.

유진섭 시장은 “시간과 장소에 구애받지 않고 자유롭게 의견을 제안할 수 있는 열린 소통공간 운영에 많은 관심과 참여를 부탁드린다”며 “앞으로도 시민과의 소통행정 구현을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

