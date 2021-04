[아시아경제 유병돈 기자] 한밤에 만취 상태로 편의점에서 남자 아르바이트생을 성추행하고 폭행한 군 간부가 경찰에 붙잡혔다.

서울 동작경찰서는 현역 군 간부인 A씨(20대·남)를 강제추행과 폭행 혐의로 붙잡아 군 헌병대에 인계했다고 14일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 지난 9일 오후 11시30분께 동작구의 한 편의점에서 알바생 B씨를 폭행하고 신체에 부적절하게 접촉한 혐의를 받고 있다.

사건 당시 B씨가 저항하자 A씨는 매장을 뛰어다니며 진열대 물건을 집어던지는 등 난동을 부렸고, B씨는 A씨가 던진 부탄가스통에 맞아 다친 것으로 전해졌다.

신고를 받고 출동한 경찰은 A씨를 현행범으로 체포하고, 현역 군인임이 확인돼 군 헌병대에 사건을 넘겼다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr