경기교육청, 지방공무원 연구·학습조직 활성화 추진

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도교육청이 지방공무원 역량 강화를 위해 '지역단위 지방공무원 연구ㆍ학습조직 활성화'를 추진한다.

경기교육청은 올해 교육지원청과 연수기관의 연계ㆍ협력을 강화해 3개 연수기관과 25개 교육지원청을 3개 그룹으로 나눠 총 52명의 권역별 연수협의체를 구성했다고 14일 밝혔다.

경기교육청은 연수협의체에 소속된 연수기관은 교육지원청의 연수기획 및 구성, 강사양성 등을 지원하고, 교육지원청은 지역 내 교육수요를 파악해 기초직무교육 등의 현장교육을 진행하게 된다.

또 이달 14일부터 다음 달 10일까지 25개 교육지원청을 대상으로 교육지원청별 연구 및 학습조직의 운영 방안, 연구 및 학습조직 운영 발전 방향 등을 논의하고 현장 의견을 수렴할 예정이다.

김선태 경기교육청 총무과장은 "지역단위 연구ㆍ학습조직 활성화를 위해 교육지원청의 현장교육시스템 안착을 지원하는 등 지방공무원의 전문성을 신장하고 역량을 강화하는 다양한 노력을 기울이겠다"고 강조했다.

