[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)는 13일 (사)희망을나누는사람들(회장 김정안)과 서울의료원노동조합(위원장 심현정)으로부터 희망나눔 장학금 900만원과 디딤씨앗 장학금 900만원, 학습용 컴퓨터 2대 등 총 2000만원 상당의 장학금을 전달받았다.

이날 전달식은 류경기 중랑구청장과 김정안 (사)희망을나누는사람들 회장, 심현정 서울의료원노동조합 위원장, 장학금 수령 학생들이 참석, 학생들에게는 장학증서가 전달됐다.

류경기 중랑구청장은 “학생들이 학업에 어려움을 겪지 않도록 장학금, 컴퓨터, 교복 등을 꾸준히 지원해주셔서 감사드린다”며 “이번 장학금 후원을 통해 학생들이 걱정 없이 공부할 수 있기를 바란다”고 말했다.

희망을나누는사람들은 지난 3년간 학생 장학금, 생필품 세트, 마스크 등 총 7억8000만원 상당의 성금품을 후원하는 등 꾸준한 이웃사랑을 실천하고 있다.

