훈맹정음·조선요리제법…근현대문화유산 가치 돌아본다

대한민국역사박물관 국가등록문화재 20주년 특별전 개최

대한민국역사박물관은 문화재청과 함께 국가등록문화재 제도 도입 20주년을 맞아 특별전을 연다고 14일 전했다. 오는 16일부터 7월 18일까지 3층 기획전시실에서 하는 '등록문화재, 광화문에서 보다'이다. 근현대사의 격랑 속에서 전통과 근대를 주체적으로 융합하려고 한 흔적을 국가등록문화재 마흔여섯 건 여든 점의 실물과 영상물로 보여준다.

국가등록문화재는 급성장하는 사회 변화 속에서 근현대문화유산의 멸실과 훼손을 방지하기 위해 2001년 도입한 제도다. 이달 5일 기준으로 건축물·시설 등 부동산 586건, 동산 315건 등 901건이 등록돼 있다.

이번 전시에는 조선말 큰사전 원고를 비롯해 훈맹정음 제작 및 보급 유물, 독립신문 상해판, 이육사 친필원고 '편복', 조선요리제법, 손기정의 제11회 베를린올림픽 마라톤 우승 유물, 양단 아리랑 드레스 등이 전시된다. 부산 임시수도 정부청사, 인천 선린동 공화춘 등 건축물도 입체 다큐멘터리로 조명된다. 다음 달 13일에는 국가등록문화재 도입 20년의 성과를 공유하는 '문화재로 근현대사를 보다' 학술대회도 열린다.

관계자는 "전통과 현대의 접목을 통해 새로운 문화를 창조했던 선조들의 열정과 그 결실의 가치를 새롭게 발견할 수 있을 것"이라고 말했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr